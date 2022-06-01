Finder Palkat

Yritysluettelo
Finder:n palkka vaihtelee $79,668 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $177,678 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Finder. Viimeksi päivitetty: 9/3/2025

$160K

Tuotesuunnittelija
$79.7K
Tuotepäällikkö
$120K
Ohjelmistoinsinööri
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ohjelmistokehityspäällikkö
$178K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Finder on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $177,678. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Finder ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $120,827.

Muut resurssit