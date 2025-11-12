Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in New York City Area Fidelity Investments:ssa vaihtelee $108K per year L4 -tasolta $161K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in New York City Area on yhteensä $129K. Katso Fidelity Investments:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$108K
$98.2K
$2.1K
$7.4K
L5
$161K
$130K
$6K
$25.7K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Fidelity Investments-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)