Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in Ireland Fidelity Investments:ssa vaihtelee €44.8K per year L3 -tasolta €114K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Ireland on yhteensä €75.7K. Katso Fidelity Investments:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L3
€44.8K
€41.9K
€0
€2.9K
L4
€55.3K
€51.6K
€0
€3.6K
L5
€78.2K
€71.6K
€1.1K
€5.5K
L6
€114K
€108K
€0
€6.2K
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Fidelity Investments-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)