Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Full-Stack ohjelmistokehittäjä

  • Greater Dublin Area

Fidelity Investments Full-Stack ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa Greater Dublin Area

Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in Greater Dublin Area Fidelity Investments:ssa vaihtelee €45.3K per year L3 -tasolta €78K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Dublin Area on yhteensä €57.3K. Katso Fidelity Investments:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Lähtötaso)
€45.3K
€43.1K
€0
€2.3K
L4
Software Engineer
€56.6K
€51.9K
€0
€4.7K
L5
Senior Software Engineer
€78K
€72K
€1.5K
€4.6K
L6
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Näytä 3 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
+€51.2K
+€78.5K
+€17.6K
+€30.9K
+€19.4K
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Fidelity Investments-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Fidelity Investments in Greater Dublin Area on vuosittainen kokonaiskorvaus €78,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fidelity Investments Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille in Greater Dublin Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €61,037.

