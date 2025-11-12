Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in Greater Dallas Area Fidelity Investments:ssa vaihtelee $89.9K per year L3 -tasolta $219K per year L7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Dallas Area on yhteensä $96.5K. Katso Fidelity Investments:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L3
$89.9K
$83.9K
$77
$5.9K
L4
$116K
$105K
$3.1K
$8.6K
L5
$148K
$124K
$6.6K
$17.4K
L6
$184K
$145K
$7.6K
$31.8K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Fidelity Investments-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)