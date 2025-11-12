Yritysluettelo
Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in Greater Boston Area Fidelity Investments:ssa vaihtelee $87.7K per year L3 -tasolta $233K per year L7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Boston Area on yhteensä $118K. Katso Fidelity Investments:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Lähtötaso)
$87.7K
$82.8K
$200
$4.7K
L4
Software Engineer
$118K
$104K
$1.2K
$12.8K
L5
Senior Software Engineer
$143K
$131K
$2.1K
$9.4K
L6
Principal Software Engineer
$186K
$147K
$7.5K
$31.4K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Fidelity Investments-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Fidelity Investments in Greater Boston Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $232,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fidelity Investments Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille in Greater Boston Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $114,525.

