Fidelity Investments Full-Stack ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in Greater Bengaluru Fidelity Investments:ssa vaihtelee ₹1.34M per year L3 -tasolta ₹2.64M per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Bengaluru on yhteensä ₹1.7M. Katso Fidelity Investments:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Lähtötaso)
₹1.34M
₹1.28M
₹21.9K
₹43.5K
L4
Software Engineer
₹1.58M
₹1.38M
₹95.5K
₹107K
L5
Senior Software Engineer
₹2.64M
₹2.34M
₹51.6K
₹246K
L6
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
LisääLisää korvausLisää korvaus

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Fidelity Investments-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Fidelity Investments in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,988,408. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fidelity Investments Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,550,843.

