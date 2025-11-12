Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in United States Fidelity Investments:ssa vaihtelee $90.4K per year L3 -tasolta $410K per year L9|VP Software Engineering -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $133K. Katso Fidelity Investments:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L3
$90.4K
$84.8K
$381
$5.2K
L4
$112K
$100K
$1.8K
$10.3K
L5
$145K
$127K
$2.7K
$15.5K
L6
$183K
$154K
$3.7K
$25K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Fidelity Investments-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)