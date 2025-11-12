Data-insinööri korvaus in Greater Dallas Area Fidelity Investments:ssa vaihtelee $88.9K per year L3 -tasolta $144K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Dallas Area on yhteensä $94.9K. Katso Fidelity Investments:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L3
$88.9K
$81.8K
$0
$7K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$144K
$132K
$0
$12.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Fidelity Investments-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)