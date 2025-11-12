Backend-ohjelmistokehittäjä korvaus in Greater Dublin Area Fidelity Investments:ssa vaihtelee €57.7K per year L4 -tasolta €109K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Dublin Area on yhteensä €74.7K. Katso Fidelity Investments:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€57.7K
€52.2K
€0
€5.5K
L5
€74.6K
€72.3K
€0
€2.3K
L6
€109K
€91.3K
€2.9K
€14.9K
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Fidelity Investments-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)