Backend-ohjelmistokehittäjä korvaus in Greater Bengaluru Fidelity Investments:ssa vaihtelee ₹1.52M per year L4 -tasolta ₹4.61M per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Bengaluru on yhteensä ₹1.98M. Katso Fidelity Investments:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹1.52M
₹1.42M
₹0
₹101K
L5
₹2.39M
₹2.11M
₹0
₹275K
L6
₹4.61M
₹3.98M
₹0
₹630K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Fidelity Investments-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)