Fidelity Investments Backend-ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Backend-ohjelmistokehittäjä korvaus in Greater Bengaluru Fidelity Investments:ssa vaihtelee ₹1.52M per year L4 -tasolta ₹4.61M per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Bengaluru on yhteensä ₹1.98M. Katso Fidelity Investments:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Lähtötaso)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
Software Engineer
₹1.52M
₹1.42M
₹0
₹101K
L5
Senior Software Engineer
₹2.39M
₹2.11M
₹0
₹275K
L6
Principal Software Engineer
₹4.61M
₹3.98M
₹0
₹630K
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Fidelity Investments-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Backend-ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Fidelity Investments in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹4,855,892. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fidelity Investments Backend-ohjelmistokehittäjä roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,088,869.

