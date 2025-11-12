Yritysluettelo
Fidelity Investments
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Backend-ohjelmistokehittäjä

  • Chennai Metropolitan Area

Fidelity Investments Backend-ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa Chennai Metropolitan Area

Backend-ohjelmistokehittäjä korvaus in Chennai Metropolitan Area Fidelity Investments:ssa vaihtelee ₹1.24M per year L4 -tasolta ₹2.33M per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Chennai Metropolitan Area on yhteensä ₹1.24M. Katso Fidelity Investments:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Lähtötaso)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
Software Engineer
₹1.24M
₹1.22M
₹16.5K
₹0
L5
Senior Software Engineer
₹2.33M
₹2.1M
₹0
₹238K
L6
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Näytä 3 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Fidelity Investments-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Backend-ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Fidelity Investments in Chennai Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,649,741. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fidelity Investments Backend-ohjelmistokehittäjä roolille in Chennai Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,881,295.

