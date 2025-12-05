Yritysluettelo
Fidel API
Fidel API Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Portugal Fidel API:ssa vaihtelee €58.9K ja €82.3K per year välillä. Katso Fidel API:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$73.7K - $89.3K
Portugal
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$68K$73.7K$89.3K$95K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Fidel API?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Fidel API in Portugal on vuosittainen kokonaiskorvaus €82,278. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fidel API Tuotepäällikkö roolille in Portugal ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €58,871.

