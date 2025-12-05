Yritysluettelo
Ferrovial
Ferrovial Rakennusinsinööri Palkat

Rakennusinsinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in Spain Ferrovial:ssa vaihtelee €27.1K ja €39.3K per year välillä. Katso Ferrovial:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$35.5K - $41.2K
Spain
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$31.3K$35.5K$41.2K$45.4K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Ferrovial?

Korkein ilmoitettu palkkaus Rakennusinsinööri roolille yrityksessä Ferrovial in Spain on vuosittainen kokonaiskorvaus €39,348. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ferrovial Rakennusinsinööri roolille in Spain ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €27,113.

