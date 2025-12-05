Yritysluettelo
Fazz
Fazz Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Taiwan Fazz:ssa vaihtelee NT$2.7M ja NT$3.84M per year välillä. Katso Fazz:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$100K - $114K
Taiwan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$88.3K$100K$114K$125K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Fazz?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Fazz in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$3,842,784. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fazz Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$2,702,975.

Muut resurssit

