Projektipäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Singapore Fazz:ssa vaihtelee SGD 218K ja SGD 310K per year välillä. Katso Fazz:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$192K - $227K
Singapore
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$169K$192K$227K$240K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Fazz?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Fazz in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 309,688. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fazz Projektipäällikkö roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 218,128.

