Fazz Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in Indonesia Fazz:ssa vaihtelee IDR 497.63M ja IDR 681.28M per year välillä. Katso Fazz:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$32.8K - $38.9K
Indonesia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$30.2K$32.8K$38.9K$41.4K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Fazz?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Fazz in Indonesia on vuosittainen kokonaiskorvaus IDR 681,279,435. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fazz Tuotepäällikkö roolille in Indonesia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on IDR 497,630,196.

