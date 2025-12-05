Yritysluettelo
Datatieteilijä keskimääräinen kokonaiskorvaus in Singapore Fazz:ssa vaihtelee SGD 49.3K ja SGD 68.6K per year välillä. Katso Fazz:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$40.9K - $48.2K
Singapore
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$38.2K$40.9K$48.2K$53.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Fazz?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Fazz in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 68,621. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fazz Datatieteilijä roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 49,266.

Muut resurssit

