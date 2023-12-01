Yritysluettelo
Fastenal
Fastenal Palkat

Fastenal:n palkka vaihtelee $18,199 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietotekniikan asiantuntija (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $120,600 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Fastenal. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $20.7K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Kirjanpitäjä
$33.1K
Liiketoiminta-analyytikko
$60.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Liiketoimintakehitys
$52.3K
Data-analyytikko
$64.3K
Data-asiantuntija
$19K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$18.2K
Myynti
$121K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$25.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Fastenal on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $120,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fastenal ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $33,114.

