Fast Retailing
Fast Retailing Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in China Fast Retailing:ssa vaihtelee CN¥1.15M ja CN¥1.57M per year välillä. Katso Fast Retailing:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$175K - $207K
China
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$161K$175K$207K$221K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Fast Retailing?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Fast Retailing in China on vuosittainen kokonaiskorvaus CN¥1,572,693. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fast Retailing Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in China ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CN¥1,148,749.

