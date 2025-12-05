Yritysluettelo
Fast Retailing
Fast Retailing
Fast Retailing Tietoteknologi (IT) Palkat

Tietoteknologi (IT) keskimääräinen kokonaiskorvaus Fast Retailing:ssa vaihtelee NT$1.09M ja NT$1.58M per year välillä. Katso Fast Retailing:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$40.5K - $47K
Taiwan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$35.7K$40.5K$47K$51.8K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Fast Retailing?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tietoteknologi (IT) roolille yrityksessä Fast Retailing on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$1,584,894. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fast Retailing Tietoteknologi (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$1,092,112.

