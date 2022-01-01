Yritysluettelo
Farfetch
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Farfetch Palkat

Farfetch:n palkka vaihtelee $22,689 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekstinkirjoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $198,900 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Farfetch. Viimeksi päivitetty: 10/9/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend-ohjelmistoinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tuotepäällikkö
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Data-analyytikko
Median $37.7K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Markkinointi
Median $105K
Projektipäällikkö
Median $39.9K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $69.8K
Liiketoiminta-analyytikko
$111K
Tekstinkirjoittaja
$22.7K
Asiakaspalvelu
$75.4K
Data-tieteen päällikkö
$77.9K
Data-asiantuntija
$199K
Talousanalyytikko
$54.2K
Henkilöstöhallinto
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Rekrytoija
$85.4K
Ratkaisuarkkitehti
$79.4K
UX-tutkija
$47.9K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Farfetch-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Farfetch on Data-asiantuntija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $198,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Farfetch ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $54,174.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Farfetch ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • MATCHESFASHION
  • Lyst
  • Yoox Net-a-Porter Group
  • Zalando
  • Myntra
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit