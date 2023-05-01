Yritysluettelo
Faraday Technology
Faraday Technology Palkat

Faraday Technology:n palkka vaihtelee $40,935 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $67,810 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

Laitteistoinsinööri
$61.4K
Projektipäällikkö
$67.8K
Ohjelmistoinsinööri
$40.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Faraday Technology on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $67,810. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Faraday Technology ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $61,364.

Muut resurssit