Fanatics Palkat

Fanatics:n palkka vaihtelee $7,881 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $305,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Fanatics. Viimeksi päivitetty: 10/18/2025

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $210K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Esikuntapäällikkö
Median $65K
Data-asiantuntija
Median $238K
Markkinointi
Median $120K
Data-analyytikko
Median $131K
Hallinnollinen assistentti
$103K
Liiketoiminta-analyytikko
$7.9K
Data-tieteen päällikkö
$164K
Henkilöstöhallinto
$163K
Tuotesuunnittelija
$151K
Rekrytoija
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$238K
UX-tutkija
$125K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Fanatics-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Fanatics on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $305,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fanatics ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $156,975.

