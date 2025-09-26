Yritysluettelo
FalconX
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

FalconX Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in India FalconX:ssa on yhteensä ₹97.6K per year. Katso FalconX:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/26/2025

Mediaanipalkka
company icon
FalconX
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹97.6K
Taso
L5
Peruspalkka
₹97.6K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä FalconX?

₹160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Ohjelmistoinsinööri ที่ FalconX in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹130,272 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ FalconX สำหรับตำแหน่ง Ohjelmistoinsinööri in India คือ ₹88,835

