FabFitFun
FabFitFun Palkat

FabFitFun:n palkka vaihtelee $100,500 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $136,680 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä FabFitFun. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $117K
Data-analyytikko
$110K
Data-asiantuntija
$137K

Tuotesuunnittelija
$101K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä FabFitFun on Data-asiantuntija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $136,680. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä FabFitFun ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $113,273.

