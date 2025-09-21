Yritysluettelo
Henkilöstöhallinto mediaanikorvaus in United States F5 Networks:ssa on yhteensä $195K per year. Katso F5 Networks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

Mediaanipalkka
company icon
F5 Networks
Human Resources
Seattle, WA
Yhteensä vuodessa
$195K
Taso
-
Peruspalkka
$195K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
15 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä F5 Networks?

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

F5 Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

F5 Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä F5 Networks in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $260,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä F5 Networks Henkilöstöhallinto roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $196,000.

