  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

F5 Networks Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States F5 Networks:ssa vaihtelee $87.2K ja $124K per year välillä. Katso F5 Networks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$98.7K - $112K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$87.2K$98.7K$112K$124K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

F5 Networks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä F5 Networks in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $123,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä F5 Networks Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $87,150.

