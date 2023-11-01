Yritysluettelo
Eyeota
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Eyeota Palkat

Eyeota:n palkka vaihtelee $84,460 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $100,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Eyeota. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $100K
Data-asiantuntija
$84.5K
Tuotesuunnittelija
$85.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Eyeota on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $100,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Eyeota ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $85,425.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Eyeota ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Lyft
  • DoorDash
  • Uber
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit