Tekninen ohjelmapäällikkö korvaus in United States ExxonMobil:ssa vaihtelee $182K per year CL26 -tasolta $290K per year CL28 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $175K. Katso ExxonMobil:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/26/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$ --
$ --
$ --
$ --
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 4 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ExxonMobil?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä ExxonMobil in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $315,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ExxonMobil Tekninen ohjelmapäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $198,000.

