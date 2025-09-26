Yritysluettelo
ExxonMobil
  Palkat
  Rakennusinsinööri

  Kaikki Rakennusinsinööri -palkat

ExxonMobil Rakennusinsinööri Palkat

Rakennusinsinööri mediaanikorvaus in United States ExxonMobil:ssa on yhteensä $231K per year. Katso ExxonMobil:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/26/2025

Mediaanipalkka
company icon
ExxonMobil
Civil Engineer
Houston, TX
Yhteensä vuodessa
$231K
Taso
CL26
Peruspalkka
$231K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
14 Vuotta
Vuotta kokemusta
14 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ExxonMobil?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rakennusinsinööri roolille yrityksessä ExxonMobil in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $275,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ExxonMobil Rakennusinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $231,000.

