ExxonMobil Palkat

ExxonMobil:n palkka vaihtelee $1,547 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $290,000 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ExxonMobil. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Koneinsinööri
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Ohjelmistoinsinööri
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tutkimustieteentekijä

Kemian insinööri
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Prosessi-insinööri

Tuotepäällikkö
CL24 $126K
CL26 $197K
Projektipäällikkö
CL23 $118K
CL27 $214K
Tekninen ohjelmapäällikkö
CL26 $182K
CL28 $290K
Liiketoimintakehitys
Median $200K
Data-asiantuntija
Median $35.8K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $108K
Markkinointi
Median $237K
Laitteistoinsinööri
Median $140K
Tuotesuunnittelija
Median $120K
Rakennusinsinööri
Median $231K
Kirjanpitäjä
$17.6K
Biolääketieteen insinööri
$136K
Liiketoimintaoperaatiot
$114K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$139K
Liiketoiminta-analyytikko
$1.5K
Automaatioinsinööri
$171K
Data-analyytikko
$26K
Sähköinsinööri
$164K
Talousanalyytikko
$18.4K
Geologian insinööri
$169K
Henkilöstöhallinto
$3.5K
Liikkeenjohdon konsultti
$38.8K
Markkinointioperaatiot
$149K
Ohjelmapäällikkö
$181K
Myynti
$93.5K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$115K
Ratkaisuarkkitehti
$43.1K
UKK

The highest paying role reported at ExxonMobil is Tekninen ohjelmapäällikkö at the CL28 level with a yearly total compensation of $290,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ExxonMobil is $134,342.

