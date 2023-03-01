Yritysluettelo
Exxeta
Exxeta Palkat

Exxeta:n palkka vaihtelee $56,964 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $98,865 Liikkeenjohdon konsultti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Exxeta. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $57K
Tuotepäällikkö
Median $90.4K
Liikkeenjohdon konsultti
$98.9K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Exxeta on Liikkeenjohdon konsultti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $98,865. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Exxeta ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $90,376.

