Extole
Extole Palkat

Extole:n palkka vaihtelee $25,186 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $99,500 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Extole. Viimeksi päivitetty: 9/10/2025

$160K

Data-asiantuntija
$43.8K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$27.6K
Tuotepäällikkö
$36.2K

Ohjelmistoinsinööri
$25.2K
Ratkaisuarkkitehti
$99.5K
UKK

The highest paying role reported at Extole is Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $99,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Extole is $36,180.

