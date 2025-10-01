Yritysluettelo
exadel
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Warsaw Metropolitan Area

exadel Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Warsaw Metropolitan Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Warsaw Metropolitan Area exadel:ssa on yhteensä PLN 212K per year. Katso exadel:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
exadel
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Yhteensä vuodessa
PLN 212K
Taso
L3
Peruspalkka
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä exadel?

PLN 600K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

UKK

Kõrgeima palgaga Ohjelmistoinsinööri ametikoha palgapakett ettevõttes exadel in Warsaw Metropolitan Area on aastase kogutasuga PLN 274,175. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte exadel Ohjelmistoinsinööri ametikoha keskmine aastane kogutasu in Warsaw Metropolitan Area on PLN 212,136.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle exadel ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Arcesium
  • SoftServe
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit