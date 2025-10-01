Yritysluettelo
exadel
  • Uzbekistan

exadel Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Uzbekistan

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Uzbekistan exadel:ssa on yhteensä UZS 646.29M per year. Katso exadel:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Yhteensä vuodessa
UZS 646.29M
Taso
Senior
Peruspalkka
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Bonus
UZS 0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä exadel?

UZS 2B

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Uusimmat palkkailmoitukset
Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä exadel in Uzbekistan on vuosittainen kokonaiskorvaus UZS 751,500,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä exadel Ohjelmistoinsinööri roolille in Uzbekistan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on UZS 646,290,000.

Muut resurssit