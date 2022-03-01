Yrityshakemisto
Evonik Palkat

Evonik:n palkkaväli vaihtelee $76,108:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ratkaisuarkkitehti :lle alaosassa $159,120:aan Liiketoimintaprosessien päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Evonik. Viimeksi päivitetty: 8/11/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Liiketoimintaprosessien päällikkö
$159K
Kemian insinööri
$87.4K
Valvontainsinööri
$126K

Markkinointi
$144K
Konetekniikan insinööri
$80.4K
Ratkaisuarkkitehti
$76.1K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Evonik:ssa on Liiketoimintaprosessien päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $159,120. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Evonik:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $106,651.

