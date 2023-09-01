Yritysluettelo
Evertz
Evertz Palkat

Evertz:n palkka vaihtelee $39,407 kokonaiskorvauksena vuodessa Information Technologist (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $84,500 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

Ohjelmistoinsinööri
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Ratkaisuarkkitehti
Median $84.5K
Laitteistoinsinööri
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$39.4K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Evertz on Ratkaisuarkkitehti vuosittaisella kokonaiskorvauksella $84,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Evertz ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $55,440.

Muut resurssit