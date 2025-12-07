Yritysluettelo
Establishment Labs
Establishment Labs Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Costa Rica Establishment Labs:ssa vaihtelee CRC 10.51M ja CRC 14.92M per year välillä. Katso Establishment Labs:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Establishment Labs in Costa Rica on vuosittainen kokonaiskorvaus CRC 14,923,150. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Establishment Labs Ohjelmistosuunnittelija roolille in Costa Rica ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CRC 10,511,088.

