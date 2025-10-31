Yritysluettelo
Esprow
Esprow Rekrytoija Palkat

Rekrytoija mediaanikorvaus in Russia Esprow:ssa on yhteensä RUB 733K per year. Katso Esprow:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Mediaanipalkka
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Yhteensä vuodessa
RUB 733K
Taso
L3
Peruspalkka
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Esprow?
+RUB 4.72M
+RUB 7.25M
+RUB 1.63M
+RUB 2.85M
+RUB 1.79M
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä Esprow in Russia on vuosittainen kokonaiskorvaus RUB 732,672. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Esprow Rekrytoija roolille in Russia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RUB 732,672.

