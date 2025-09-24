Yritysluettelo
Ernst and Young
Ernst and Young UX-tutkija Palkat

UX-tutkija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Ernst and Young:ssa vaihtelee $117K ja $171K per year välillä. Katso Ernst and Young:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$135K - $154K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$117K$135K$154K$171K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Ernst and Young-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Ernst and Young in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $171,100. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ernst and Young UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $117,450.

