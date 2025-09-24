Yritysluettelo
Ernst and Young
Tekninen kirjoittaja keskimääräinen kokonaiskorvaus in Singapore Ernst and Young:ssa vaihtelee SGD 38.1K ja SGD 52.1K per year välillä. Katso Ernst and Young:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

SGD 41.2K - SGD 48.9K
Singapore
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
SGD 38.1KSGD 41.2KSGD 48.9KSGD 52.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Ernst and Young-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

