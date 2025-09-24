Yritysluettelo
Ernst and Young
Ernst and Young Tekninen ohjelmapäällikkö Palkat

Tekninen ohjelmapäällikkö korvaus in United States Ernst and Young:ssa vaihtelee $195K per year TPM -tasolta $202K per year Senior TPM -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $190K. Katso Ernst and Young:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
TPM
$195K
$185K
$0
$10K
Senior TPM
$202K
$189K
$0
$13K
Staff TPM 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff TPM 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Ernst and Young-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Tekninen projektijohtaja

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen ohjelmapäällikkö roolille yrityksessä Ernst and Young in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $215,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ernst and Young Tekninen ohjelmapäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $197,000.

