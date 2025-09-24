Yritysluettelo
Ernst and Young
  • Palkat
  • Ratkaisuarkkitehti

  • Kaikki Ratkaisuarkkitehti -palkat

Ernst and Young Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti korvaus in United States Ernst and Young:ssa vaihtelee $183K per year Solution Architect -tasolta $243K per year Principal Solution Architect -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $212K. Katso Ernst and Young:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Solution Architect
$183K
$179K
$0
$3.7K
Senior Solution Architect
$165K
$161K
$0
$4.4K
Staff Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Solution Architect 2
$180K
$176K
$0
$3.3K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Ernst and Young-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

Data-arkkitehti

Pilvi-arkkitehti

Pilviturvallisuusarkkitehti

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Ernst and Young in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $283,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ernst and Young Ratkaisuarkkitehti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $212,000.

