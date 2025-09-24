Yritysluettelo
Ernst and Young
Ernst and Young Rekrytoija Palkat

Katso Ernst and Young:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

ARS 29.22M - ARS 35.33M
Argentina
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
ARS 27.3MARS 29.22MARS 35.33MARS 37.25M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

ARS 194.91M

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Ernst and Young-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

The highest paying salary package reported for a Rekrytoija at Ernst and Young in Argentina sits at a yearly total compensation of ARS 37,252,159. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Rekrytoija role in Argentina is ARS 27,296,840.

Muut resurssit