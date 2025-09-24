Yritysluettelo
Ernst and Young
Ernst and Young Henkilöstöoperaatiot Palkat

Henkilöstöoperaatiot keskimääräinen kokonaiskorvaus Ernst and Young:ssa vaihtelee ARS 19.61M ja ARS 27.32M per year välillä. Katso Ernst and Young:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

ARS 21.02M - ARS 24.75M
Argentina
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
ARS 19.61MARS 21.02MARS 24.75MARS 27.32M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

ARS 194.91M

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Ernst and Young-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöoperaatiot roolille yrityksessä Ernst and Young on vuosittainen kokonaiskorvaus ARS 27,319,620. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ernst and Young Henkilöstöoperaatiot roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ARS 19,614,086.

Muut resurssit