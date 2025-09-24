Tietotekniikan asiantuntija (IT) korvaus Ernst and Young:ssa vaihtelee $138K per year Senior IT -tasolta $84K per year Staff IT -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus on yhteensä $142K. Katso Ernst and Young:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
IT
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior IT
$138K
$129K
$0
$8.4K
Staff IT
$84K
$82K
$0
$2K
Staff IT 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Ernst and Young-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)