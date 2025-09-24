Yritysluettelo
Ernst and Young
Henkilöstöhallinto mediaanikorvaus in India Ernst and Young:ssa on yhteensä ₹1.72M per year. Katso Ernst and Young:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025

Mediaanipalkka
company icon
Ernst and Young
Senior Analyst
Pune, MH, India
Yhteensä vuodessa
₹1.72M
Taso
-
Peruspalkka
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹156K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Ernst and Young?

₹13.98M

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Ernst and Young-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä Ernst and Young in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,506,143. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ernst and Young Henkilöstöhallinto roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,560,878.

