Data-asiantuntija korvaus in United States Ernst and Young:ssa vaihtelee $118K per year Data Scientist -tasolta $95.5K per year Staff Data Scientist 2 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $140K. Katso Ernst and Young:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Data Scientist
$118K
$111K
$0
$6.8K
Senior Data Scientist
$143K
$140K
$0
$3K
Staff Data Scientist 1
$90.2K
$87.2K
$0
$3K
Staff Data Scientist 2
$95.5K
$93K
$0
$2.5K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Ernst and Young-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike