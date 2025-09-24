Laitteistoinsinööri korvaus in Sweden Ericsson:ssa vaihtelee SEK 482K per year JS5 -tasolta SEK 718K per year JS7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Sweden on yhteensä SEK 616K. Katso Ericsson:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/24/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 910K
SEK 910K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 718K
SEK 718K
SEK 0
SEK 0
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
